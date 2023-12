Finisce con l'auto contro un albero, ferita una cinquantaseienne di Veroli. L'incidente si è verificato intorno alle 15 in località Crocifisso. Sul posto il personale medico, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. In un primo momento si è tenuto il peggio per la ferita ed è stato richiesto anche l'intervento di una eliambulanza ma è poi ripartita vuota. Fortunatamente la verolana non ha riportato gravi conseguenze ed è stata trasportata all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone.