Oggi pomeriggio presso la sede della Comunità internazionale Nuovi Orizzonti a Frosinone, Santo Versace e sua moglie Francesca De Stefano sono stati accolti dalla fondatrice Chiara Amirante per una cordiale e piacevole visita. I coniugi si sono intrattenuti diverse ore nella sede centrale della Comunità che opera in tutto il mondo intervenendo su tutti gli ambiti del disagio sociale, e che grazie alla collaborazione con la Fondazione Santo Versace amplierà la missione in settori più specifici di intervento. "Ci sentiamo in famiglia" è questa la frase che oggi ha accompagnato il nostro incontro con la Fondazione Santo Versace Ente Filantropico - ha riferito la Fondatrice Amirante in un post