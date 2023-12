Un'intesa per superare la questione della mancata stipula delle convenzioni di assegnazione delle aree di superficie che oggi, insieme ad altre problematiche urbanistiche, rendono impossibile l'affrancazione. È questa la novità arrivata dall'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il commissario straordinario dell'Ater di Frosinone Antonello Iannarilli e il sindaco Riccardo Mastrangeli, tra l'altro ex commissario Ater.

Una riunione per discutere dell'affrancazione del diritto di superficie e della sua trasformazione in diritto di proprietà. Trovando una risoluzione alternativa alla stipula delle convenzioni nel ricorso a soluzioni tecniche che consentirebbero, trascorsi ormai più di vent'anni dalle assegnazioni, di risolvere tutti i problemi attinenti agli atti e agli espropri, che non sono stati perfezionati.

Insomma un'importante novità per tante famiglie del capoluogo che consentirebbe di rimuovere il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario a favore dell'amministrazione comunale. In poche parole l'acquisto della proprietà mediante il pagamento di una somma di denaro.

Oltre al primo cittadino dal Comune hanno partecipato anche l'ingegnere Benito Caringi, addetto all'ufficio patrimonio e l'assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Angelo Retrosi. «Si è finalmente affrontata una questione - ha detto Iannarilli - che perdura ormai da oltre vent'anni, e non più procrastinabile, che necessita di essere risolta al più presto. Grazie alla cooperazione tra Ater e il Comune di Frosinone si è iniziato un percorso che porterà a risultati tangibili per i cittadini. Il nostro impegno è costante ed incessante affinché si comprenda che l'Ater di Frosinone è al servizio del territorio sul quale opera nel rispetto delle normative e della trasparenza a cui è tenuta la pubblica amministrazione».

Un incontro «importante e necessario - ha aggiunto Iannarilli - Perché non si può non tenere conto del valore che la casa ha nella nostra cultura e nella nostra economia. Un bene imprescindibile che convoglia in sé i valori della famiglia e della coesione sociale. In seconda istanza, e aspetto non secondario, questa collaborazione contribuirà a proseguire l'azione di risanamento delle casse dell'ente, intrapresa fin dal mio insediamento lo scorso settembre, consentendo anche di alleggerire gli oneri in capo all'Ater».

Nei giorni scorsi Iannarilli ha ricevuto anche la visita del presidente dell'ordine degli ingegneri di Frosinone, Mauro Annarelli, accompagnato dal consigliere Vittorio Stazi. L'incontro è stata l'occasione per discutere in maniera produttiva di temi cari al territorio e delle possibilità di cooperazione e sinergia tra l'ente di piazzale Europa e l'ordine. Un'opportunità per uno scambio fruttuoso al fine di ribadire quanto sia indispensabile il dialogo nell'ottica di una crescita utile delle istituzioni e della collettività. «Ringraziamo il commissario straordinario Iannarilli a nome di tutto l'ordine degli ingegneri di Frosinone e ci auguriamo - ha commentato il presidente Iannarilli - che questo sia l'inizio di un proficuo percorso di collaborazione reciproca».