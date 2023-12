C'è la data dell'udienza per discutere la richiesta di rito abbreviato avanzata dai difensori di Roberto e Mattia Toson. I due, in carcere con l'accusa di omicidio volontario di Thomas Bricca, con l'aggravante della premeditazione e dei futili, attraverso gli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia hanno formulato l'istanza dopo che il gip, in accoglimento della richiesta del pm Rossella Ricca, aveva fissato al 2 febbraio l'inizio del processo con il giudizio immediato.

L'11 gennaio, davanti a un nuovo gip, Fiammetta Palmieri, sarà discussa la richiesta dei Toson alla presenza di pubblico ministero e delle parti offese, rappresentate dagli avvocati Nicola Ottaviani e Marilena Colagiacomo. L'istanza segue la mossa della procura che ha scelto di giocare in anticipo rispetto al ricorso pendente in Cassazione (il 19 dicembre la discussione) sull'annullamento della misura detentiva e contro l'utilizzo di una serie di atti d'indagine, saltando anche la fase dell'udienza preliminare.

La difesa di Roberto e Mattia Toson ha proposto per prima cosa di derubricare il reato da omicidio volontario a preterintenzionale (sostenendo che chi ha sparato non aveva la volontà di uccidere Mattia) o di far cadere le due aggravanti, quelle della premeditazione, in risposta alle risse che c'erano state nei giorni precedenti al delitto sempre ad Alatri, e dei futili motivi. Inoltre, la richiesta delgi avvocati Testa e Pappadia è subordinata a una perizia antropometrica per stabilire l'esatta altezza del guidatore del T-max e del passeggero che poi, materialmente, ha fatto fuoco in via Liberio la sera del 30 gennaio scorso.

Uno degli elementi di discussione è rappresentato dalla descrizione fatta dai testimoni di colui che è sceso dallo scooter e ha sparato da comprare con le fattezze di padre e figlio sulla base delle immagini reperite dai sistemi di videosorveglianza sotto i quali è passato il T-max durante la fuga. La difesa, in questo modo, intenderebbe dimostrare che chi ha fatto fuoco era molto più basso di Mattia, lo sparatore secondo la ricostruzione effettuata dalla procura.

E sulla quale converge la famiglia di Mattia.

Non a caso, dopo aver saputo dell'iniziativa della difesa deiToson, i familiari di Thomas hanno espresso forti dubbi sulla ricostruzione alternativa, ribadendo, dal loro punto di vista, la necessità che l'accusa attuale di omicidio volontario resti e che la Corte d'assise si pronunci su tutte le aggravanti che, se confermate, potrebbero teoricamente portare a una condanna all'ergastolo.