L'appuntamento è alle ore 10 presso la sala teatro della Asl di Frosinone. Dove la dottoressa Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, incontrerà i sindaci del territorio. Li ha convocati tutti: un modo per conoscerli ma anche per fare il punto della situazione in previsione dell'Atto aziendale.

Nell'intervista a Ciociaria Oggi la Pulvirenti ha fissato dei paletti importanti della sua visione sanitaria.

Rilevando per esempio: «Ho intenzione di investire molto nelle telemedicina, nella digitalizzazione, nell'abbattimento delle liste di attesa. Proprio nell'ottica di quello che dicevo prima: il territorio al centro. Sarà molto importante definire bene e operativamente l'appropriatezza dei percorsi: tra ospedale e territorio e fra territorio e ospedale. Faccio un esempio: i controlli attraverso il telemonitoraggio possono abbattere i tempi delle liste di attesa. Insisterò molto sul concetto della presa in carico del paziente: non soltanto e non necessariamente in ospedale ma anche nel territorio.

Ecco perché l'appropriatezza dei percorsi. Bisogna arrivare (in tempi rapidi) ad un sistema nel quale si sappia immediatamente chi fa che cosa, come, dove e quando. Le emergenze e le urgenze sono diverse: pensiamo all'infarto, oppure alla necessità di intervenire subito chirurgicamente. I percorsi appropriati possono e devono fare una grande differenza. Lavoreremo molto su questo aspetto. Se lo aspettano i cittadini ma pure gli operatori sanitari».

E ancora: «Nella mia visione di sanità il settore pubblico non è soltanto centrale. Ma essenziale e perfino irrinunciabile. Direi che la sanità pubblica è sacrosanta. Noi siamo chiamati a dare risposte ai nostri cittadini. Quando ci sono dei problemi la gente si reca al Pronto Soccorso immediatamente. È una responsabilità che abbiamo e che dobbiamo avvertire come un imperativo categorico».

L'Atto aziendale è un passaggio obbligato ma probabilmente non immediato. Lo scorso anno, alla vigilia della riunione della conferenza dei sindaci, ci fu la sospensione dell'iter per l'approvazione. La Direzione salute e integrazione sociosanitaria della Regione informò i manager delle Asl e delle Aziende ospedaliere del Lazio. Così: «Con riferimento all'imminente periodo transitorio di attività della giunta regionale, che vedrà limitato il proprio esercizio all'ordinaria amministrazione, si comunica che sono sospese le procedure di revisione degli Atti aziendali da parte di questa Amministrazione». La Regione Lazio stoppò la situazione perché pochi mesi dopo (a febbraio) si sarebbe votato per l'elezione del presidente e dei consiglieri.

La precedente riunione della conferenza dei sindaci si era tenuta il 31 ottobre. In quell'occasione erano rappresentati 27 Comuni su 91. Vuol dire che ne mancavano 64. L'incontro di oggi sarà importante pure per capire l'indice di partecipazione. Tornando all'anno scorso, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli (che presiede la conferenza in qualità di primo cittadino del capoluogo) si era consultato con diversi suoi colleghi per delle modifiche da apportare alla bozza che era stata delineata.

L'attenzione si concentrò in particolare sull'aspetto degli ospedali di Frosinone, Cassino e Alatri. L'assemblea del 31 ottobre era stata aggiornata per questo motivo. Poi le indicazioni dei sindaci erano state recepite dall'allora direttore generale della Asl Angelo Aliquò. Per quanto riguarda il Fabrizio Spaziani di Frosinone, ci fu il reinserimento dell'Unità operativa semplice dipartimentale di Aritmologia ed Elettrostimolazione del dipartimento Cardiovascolare. Un reparto importante, che ha a che fare per esempio con l'impianto dei pacemaker.