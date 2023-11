Ennesima bagarre in consiglio comunale a Cassino. All'ordine del giorno, la discussione su un finanziamento regionale a favore di un'associazione per l'organizzazione di un evento. Subito il dibattito si trasforma in uno scontro tra la maggioranza e l'opposizione. Dopo appena dieci minuti dall'inizio dell'assise, sono cominciati a valore insulti reciproci tra il capogruppo Pd Gino Ranaldi e la minoranza.