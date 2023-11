La nuova area cani a Selva Piana è realtà. In queste ore, infatti, dopo le opere più consistenti, sono state montate le attrezzature per i giochi e una fontana per gli amici a quattro zampe. L'intervento si inquadra nell'ambito di una più ampia operazione di riqualificazione e rigenerazione urbanistica che è in corso nel quartiere Selva Piana.

In queste settimane, infatti, secondo le indicazioni dell'amministrazione Mastrangeli, tramite l'assessorato ai lavori pubblici coordinato da Angelo Retrosi, è entrato nel vivo il cantiere del progetto, da 687.149,13 euro, riguardante le aree verdi e le piste ciclabili (esistenti, in previsione, di progetto) e che comprende anche la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili (corso Francia, viale Europa, via Portogallo, via Grecia); il recupero delle strutture e degli spazi verdi, con la creazione di una nuova area cani e di un nuovo campo polivalente; la riqualificazione del campetto da calcio e dei campi da bocce esistenti (quelli adiacenti alla chiesa di Santa Maria Goretti); l'installazione di una struttura per la sosta nelle aree verdi; l'adeguamento impiantistico; la sistemazione generale delle aree e pulizia; pavimentazioni, tinteggiature e rivestimenti, arredi e dotazioni.

Gli interventi in corso includono anche l'allestimento di un nuovo campo polivalente con adeguata recinzione, illuminazione al led, e l'installazione degli appositi arredi. La realizzazione, appunto, di una nuova area cani presso l'area situata all'incrocio tra corso Francia e viale Spagna ha previsto una struttura ex novo dotata di apposita recinzione, filtro per nuovi ingressi, alberature ed arredi.

La costruzione di nuovi percorsi ciclabili, si inserisce in un discorso più ampio di sviluppo della mobilità sostenibile.

Gli interventi per la realizzazione dei nuovi percorsi prevedono, a seconda dei casi, soluzioni architettoniche diverse. Infatti, dove la sezione stradale lo consente, si localizzerà il nuovo tratto sul marciapiede esistente, magari incrementando la sezione dello stesso a discapito della sezione stradale. In altri casi si procederà con la nuova realizzazione di un apposito marciapiede, mentre talvolta si procederà definendo il percorso tramite verniciatura del binder ed installando le opportune protezioni. Attualmente sono ben visibili il nuovo fondo del campo di calcio a 5 e sono stati rifatti i camminamenti nell'area circostante. In più i mezzi sono al lavoro sulla pista ciclabile.