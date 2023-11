«Nessuna derubricazione del reato, nessun rito abbreviato». Lorenzo Sabellico, zio materno di Thomas, commenta così la notizia riguardante la strategia che la difesa dei Toson, composta dagli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia, sta organizzando. Una linea che punterebbe ad "alleggerire" il capo di imputazione, potendo così richiedere - appunto - il rito abbreviato e schivare la pena massima prevista dal codice di procedura penale.

La replica è quindi netta, chiara: «Mi sono anche confrontato con mia sorella, la madre di Thomas, e dico che noi restiamo fermi e impassibili sulle nostre posizioni. Noi stiamo accanto alla procura di Frosinone e a quanto ha fatto fin qui. Nulla ci toglie dalla testa che l'omicidio di Thomas sia stato il frutto di un'azione premeditata, per cui, per noi, non esiste altra pena che l'ergastolo per chi ha tolto la vita a un figlio, a un nipote, a un ragazzo di appena diciannove anni».

Quindi, per la famiglia Sabellico, la questione neppure si porrebbe? «Assolutamente no. È giusto procedere, come è stato deciso, con il giudizio immediato in Corte d'Assise. Dunque, per noi non sarebbe accettabile alcun tipo di compromesso. Vorrei che questo fosse chiaro».

Ha sentito qualcuno subito dopo la notizia? «Ho ricevuto diversi messaggi e alcune persone mi hanno chiamato per sapere cosa ne pensassi. Ho detto loro ciò che sto dicendo a voi. Tutti coloro che mi hanno interpellato hanno poi espresso perplessità e meraviglia se dovesse avverarsi quel quadro così come è stato prospettato. Noi abbiamo la città al nostro fianco, terremo duro e, ribadisco anche a nome dei miei familiari, che non accetteremmo alcuno sconto per chi ha ucciso Thomas. Lo dico dall'inizio: giustizia per Thomas».