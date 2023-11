Un camion carico di balle di fieno si è ribaltato sull'autostrada del Sole in direzione Napoli nel tratto tra Ferentino e Frosinone. Due i feriti trasportati all'ospedale di Frosinone. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare. Sul posto gli agenti della polizia stradale sottosezione A1 per i rilievi di rito e il personale medico. Autostrade per l'Italia consiglia, per chi viaggia in direzione Napoli, di entrare a Frosinone. Mentre per chi proviene da Roma di uscire a Ferentino.