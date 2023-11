Si è allontanato dall'Umberto I 24 ore fa, ricerche in corso per Edoardo Ranaldi, 66 anni di Cassino, ricoverato al pronto soccorso ematologico dell'Umberto Primo di Roma. L'uomo, brizzolato, un metro e ottanta, occhi azzurri, è scomparso dal reparto fra le 10:30 e le 13:45 di martedì. I familiari, attraverso "Chi l'ha visto?", hanno comunicato la sua scomparsa. "Edoardo non ha telefono con sé né documenti" viene ribadito sul sito della trasmissione di Rai3.

Messi a disposizione anche dei numeri per fornire informazioni e segnalazioni: 3288994560/ 3393337011/ 3335994401 / 3894960577.