Se la procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Roberto e Mattia Toson, accusati dell'omicidio di Thomas Bricca, la difesa risponde con il rito abbreviato. Una scelta sicuramente destinata a far discutere.

Il 2 febbraio è prevista la prima udienza davanti alla Corte d'assise di Frosinone, mentre il 19 dicembre si discuterà in Cassazione il ricorso degli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia che chiedono la scarcerazione di padre e figlio. Nel mezzo una mossa, per certi versi non inattesa, e sulla falsariga di quanto fecero, sempre di fronte a una contestazione di omicidio volontario, i difensori dei fratelli Bianchi nel processo per l'omicidio di Willy Monteiro.

Solo che, i difensori dei Toson hanno chiesto al giudice delle indagini preliminari Antonello Bracaglia Morante di definire il procedimento previa derubricazione dall'attuale accusa di omicidio premeditato pluriaggravato (cosa che allo stato preclude il ricorso al rito abbreviato e al relativo sconto di pena di un terzo) in omicidio preterintenzionale o facendo cadere le contestate aggravanti dei futili motivi e della premeditazione. Solo in questo modo, si potrebbe pervenire al rito abbreviato condizionato a una perizia antropometrica. L'obiettivo della perizia è stabilire la compatibilità delle altezze di Roberto e Mattia con i due uomini a bordo del T-Max dal quale è sceso il killer di Thomas (che per la difesa, stante la corporatura e l'altezza non può essere Mattia).

Nella richiesta, gli avvocati Testa e Pappadia, dopo aver evidenziato le contestazioni sulla gravità del quadro indiziario e la pendenza del ricorso in Cassazione, ritengono possibile una diversa qualificazione del fatto. Per la procura, che si è avvalsa delle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Frosinone e del Raggruppamento investigazioni scientifiche di Roma, a sparare sarebbe stato Mattia Toson, passeggero dello scooter T-Max giunto al Girone la sera del 30 gennaio scorso, in rappresaglia alle risse scoppiate nei giorni precedenti ad Alatri. Anche se il vero obiettivo sarebbe stato non Thomas, ma Omar, un ragazzo marocchino che portava lo stesso giubbotto di Thomas. L'arma del delitto e lo scooter non sono stati ritrovati, nonostante le ricerche estese al lago di Canterno.

Di tenore opposto la ricostruzione dei difensori degli imputati, che, portando avanti la tesi dell'assenza della volontà di uccidere, ritengono, sulla base della relazione finale del Ris, che possano esserci due ricostruzioni alternative. Ovvero che chi ha sparato fosse vicino a Thomas, per cui, in questo caso avrebbe sì sparato per uccidere. Nell'altra ipotesi, con lo sparatore a 19 metri, sarebbe più difficile contemplare l'idea della volontà di uccidere per propendere - come vorrebbe la difesa - per un caso fortuito.

A sostegno di quest'ultima tesi la difesa porta un altro elemento, la dispersione delle ogive (fu trovato un solo bossolo ma qualche testimone ha riferito di aver sentito due o tre colpi) per concludere che Thomas è stato colpito accidentalmente. Infine, con riferimento alla possibilità di contestare il dolo eventuale, cioè l'essersi assunti scientemente il rischio di poter uccidere, i legali dei Toson ritengono non contestabili le due aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Ora deciderà il gip.