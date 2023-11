Un brutto risveglio oggi per la città di Pontecorvo: nella notte è morta Suor Maria Fortuna Barbato. Figura importante per i giovani e le famiglie della città fluviale dove aveva dato vita al gruppo di "Comunione e Servizio". Proprio da quest'ultimo era nata la richiesta di concedere la cittadinanza onoraria alla suora. Istanza che nelle scorse settimane era stata accolta, all'unanimità, dal consiglio comunale di Pontecorvo. Il prossimo 9 dicembre era in programma la cerimonia per il conferimento della cittadinanza, ma stamattina è arrivata la brutta notizia.

«Una notizia che ci rattrista – ha subito commentato il sindaco Anselmo Rotondo – Suor Fortuna è stata una guida e un faro di correttezza e spiritualità».