Tanto cordoglio in città per la scomparsa dell'ex amministratore all'epoca della Democrazia Cristiana e storico Pompeo Cataldi. Classe '41, persona molto conosciuta, grande appassionato della storia di Roccasecca e dell'illustre Santo nato sul monte Asprano, San Tommaso D'Aquino. Si è spento nel tardo pomeriggio, presso l'ospedale "Spaziani" di Frosinone, in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni cliniche.