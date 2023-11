Uccisa a colpi di mazza da cricket: arrestato il marito indiano di sessantasei anni. La vittima aveva sessantasei anni. L'omicidio è avvenuto in pieno centro a Salsomaggiore Terme, paese della provincia di Parma.

La vittima, anche lei di nazionalità indiana, è stata aggredita dal marito che l'ha colpita più volte al corpo e alla testa. Soccorsa dal 118, la donna sarebbe morta sul posto. L'uomo è stato bloccato da una carabiniera libera dal servizio che, richiamata dalla richiesta di aiuto della vittima, è intervenuta da sola. Secondo una prima ricostruzione, il marito l'avrebbe aggredita in casa, di fronte anche ad alcuni familiari. Poi la donna, nel disperato tentativo di salvarsi, sarebbe scesa in strada per chiedere aiuto. L'uomo l'avrebbe però raggiunta e continuato a colpirla sino ad ucciderla.