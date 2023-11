Ancora una mattinata da incubo per i pendolari che viaggiano sulla linea ferroviaria Roma-Cassino. Ancora ritardi, treni fermi e poche informazioni. Sui social un susseguirsi di segnalazioni e inevitabili manifestazioni di rabbia. «Assurdo svegliarsi all'alba per poi fare tardi» scrive una passeggera. Le segnalazioni iniziano infatti a rincorrersi già dalle 6 del mattino, con annunci di ritardo di 50 minuti per il treno delle 5.41 da Frosinone, il treno delle 6.08 partito da Cassino fermo a Roccasecca e incertezza sulle soluzioni alternative. Poi, sul treno per Roma Termini bloccato a Morolo, un passeggero cerca informazioni sul sito internet di Trenitalia e condivide su Facebook il risultato della ricerca: «In questo momento la circolazione si svolge regolarmente su tutta la rete ferroviaria nazionale». «Come potete vedere – ironizza il passeggero – dalle segnalazioni di Trenitalia la linea F16 da Cassino a Roma non fa parte della rete ferroviaria italiana. Va tutto bene. Ma il treno è fermo a Morolo da un'ora».

Tanti i post e i commenti sui gruppi Facebook dedicati ai pendolari della linea Roma-Cassino, proprio sulla mancanza di informazioni. «Ora neppure ci informano più. Nel mese in corso dovrò lavorare per più giorni per recuperare tutti i ritardi accumulati». Altro tasto dolente, questo, che accomuna i tanti che viaggiano per lavoro. Per chi si sposta in treno arrivare in orario sul posto di lavoro sta diventando una chimera e questo aggiunge un ulteriore problema al già grave disagio delle lunghe attese.

Nella rabbia generale, però, l'ironia non manca mai e un altro passeggero, postando lo screenshot dei ritardi segnalati sull'applicazione di Trenitalia commenta: «Visti i piccoli ritardi, appena passa il capotreno chiedo se anch'io posso usufruire di una fermata personale per impegni lavorativi». Il riferimento alla vicenda che nei giorni scorsi ha interessato il ministro Lollobrigida è ovvio e la paventata richiesta, con un "+84 min." scritto accanto all'orario indicato per il treno delle 5.00 da Frosinone a Roma Termini, appare quasi legittima.

Da parte sua Trenitalia cerca di dare sostegno ai passeggeri esasperati offrendo loro un kit di cortesia. Neanche a dirlo, i gruppi Facebook si riempiono di foto della scatola bianca con la scritta rossa, contenente, a quanto spiegano gli utenti, acqua, taralli, una merendina e salviette igienizzanti. Ma, a giudicare dal tenore dei commenti, in pochi apprezzano e in molti vedono il gesto come una "presa in giro".

E se qualcuno propone una manifestazione davanti al ministero dei Trasporti, la risposta di un altro passeggero è tanto arguta quanto quasi scontata: «Non si rischia di arrivare in ritardo?»