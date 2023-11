Memorial "Pierluigi Renzi" sabato prossimo dalle ore 16 alle 19 nella struttura "Al Mulino" a Colleberardi. In programma un quadrangolare di calcetto. Domenica alle 17 si terranno le premiazioni nella palestra del plesso scolastico di Santa Francesca. Il ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di un defibrillatore da donare alla scuola "Celestino Frasca" di Santa Francesca.

Era un suo desiderio e si stava impegnando per organizzare eventi che potessero permettere di raccogliere fondi per l'acquisto di un defibrillatore da donare alla scuola. Oltre ad essere un nostro collega (uno dei grafici della nostra redazione), Pierluigi Renzi, per tutti Gigi, era presidente del consiglio d'istituto al comprensivo Veroli primo.

Lo scorso maggio, ad un mese dalla sua scomparsa gli amici hanno voluto ricordarlo portando avanti uno dei sui desideri, iniziando la raccolta fondi per l'acquisto di un defibrillatore da donare al plesso scolastico "Celestino Frasca" di Santa Francesca. Ora l'impegno prosegue con il quadrangolare di calcetto.