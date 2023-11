Caos in via Ristretto: un autoarticolato entra nella strada periferica per un errore del navigatore, effettua la manovra in curva e finisce in un fosso. Ieri mattina, intorno alle 8,30, via Ristretto è rimasta bloccata e alcuni cittadini non sono potuti uscire dalle loro abitazioni con le proprie auto.

Un tir in manovra, essendo gli spazi ristretti, è uscito fuori strada, bloccando l'ingresso di una casa privata.

Fortunatamente, non si sono registrati danni alle persone, ma la strada è rimasta chiusa fino alle 12,30, quando un apposito mezzo è intervenuto per spostare la motrice del tir, rimetterla in strada e sbloccare la circolazione. L'episodio di ieri ha risvegliato i timori fra gli abitanti della zona, che da tempo protestano contro il passaggio e la sosta dei mezzi pesanti sulla strada, che dovrebbe servire l'area e non essere percorsa dai tir, tanto che all'inizio della via c'è un segnale di divieto di accesso.

I mezzi pesanti spesso sostano e transitano sulla strada periferica che si snoda in prossimità del casello autostradale. I residenti hanno più volte acceso i riflettori sul problema segnalando i disagi. L'episodio di ieri, però, esulava dai noti casi di sosta e transito selvaggi. Si è trattato di un errore del navigatore satellitare, che spesso si verifica e causa l'accesso dei tir su strade inadeguate o addirittura verso il centro, con le immaginabili conseguenze. Ovviamente, l'incidente ha causato non pochi disagi, mal tollerati da chi già vive una situazione precaria, in cui la tranquillità è spesso interrotta dai mezzi pesanti in sosta lungo la strada, nonostante i divieti di accesso e fermata.

È accaduto in passato che i tir siano arrivati quasi in centro o abbiano raggiunto vie inaccessibili per l'errore dei navigatori. Quasi sempre si tratta di mezzi pesanti guidati da autisti stranieri, che si affidano agli strumenti tecnologici, prestando magari scarsa attenzione alla segnaletica e arrivando in punti critici. Ieri è stato l'autoarticolato giunto in via Ristretto che, curvando per mancanza di spazio, è finito nel fosso laterale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno provveduto a disciplinare il transito sulla strada.