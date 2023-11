«Basta con la str***ata del patriarcato. La colpa è degli assassini e non di tutti gli uomini. Oggi il colpevole si chiama Filippo Turetta, ieri aveva un altro nome e cognome. Io non mi sento colpevole». Daniele Maura, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, nei giorni scorsi, ha pubblicato su Facebook un post che ha suscitato parecchie polemiche. A rispondergli sono state le democratiche di Frosinone, condannando il fatto di aver «liquidato a "str***ata del patriarcato" la questione dei Femminicidi».

Le reazioni

«Non considerando la volgarità del linguaggio, quello che lascia davvero perplessi è l'assoluta incapacità di leggere tutto quello che sta accadendo - affermano in una nota - Milioni di persone in piazza in nome di Giulia, un accorato dibattito su come dare risposte a quella che, purtroppo, non è più un'emergenza ma un problema strutturale nel nostro paese, l'approvazione una nuova legge contro la violenza sulle donne all'unanimità e in tempi record, la vittima numero 106 mentre piangiamo la morte di Giulia, non bastano al consigliere Maura»

Poi aggiungono: «lui prende la parola non per unirsi virtualmente a quelle piazze, ma per puntualizzare che il patriarcato è una "str***ata" che c'è "il" colpevole, con "un nome e un cognome" e che, "lui", non ci si sente. Colpevole, appunto. E come potrebbe, del resto, sentirsi tale chi considera i femminicidi come omicidi? Che ignora il fatto che la violenza contro le donne è un problema culturale, che va affrontato con la prevenzione, oltre che con la repressione?».

«È a conoscenza il consigliere Maura - spiegano - che l'età degli aggressori è sempre più bassa (18-35 anni), sintomo che dobbiamo agire sulla formazione dei giovani? E come interpreta le manifestazioni di questi giorni? Isterie di massa? Il presidente della Repubblica parla di "fallimento di questa società". Ecco, Daniele Maura, con quelle parole, racconta quel fallimento. Perché liquidare i femminicidi ad episodi isolati da scaricare solo sul singolo che li commette è un grave errore. Noi crediamo che il consigliere Maura debba delle scuse pubbliche per quel post. Lo deve come rappresentante delle istituzioni e di molti di quei cittadini che sono scesi in piazza a Roma sabato. Perché la piazza non era di destra né di sinistra, ma accumunata da una battaglia che non deve conoscere colore politico. Quello che ci lascia l'amaro in bocca in questa triste vicenda, però, è vedere i "Like" sotto quel post che aumentano, purtroppo. Segnale che la strada è ancora lunga e tutta in salita».

La risposta di Maura

Ma quale patriarcato?! «Il patriarcato è la scusa più evidente e banale per non affrontare un problema ben più complesso. Ma chi sarebbe il patriarca? Chi sta sostenendo tale presunto potere? Con quale fine? Un po' di sano buon senso privo di ideologia basterebbe a comprendere che non vi sono risposte soddisfacenti a tali domande e che, proprio perché non ci sono risposte, la sinistra si dimena in un mare di generalizzazioni pur di rimanere a galla facendo passare il messaggio inaccettabile che tutti i maschi sarebbero artefici, responsabili di qualcosa che neppure conoscono e magari pretendono che debbano anche scusarsi per i terribili fatti di cronaca che vedono vittime delle donne. No. Non ci sto. Sarò stato banale e semplice nelle mie affermazioni, ma non vedo approfondimenti dall'altra parte. È tutto un po' troppo semplicistico, schematico e superficiale.

Troppa retorica politicamente corretta, troppo chiacchiericcio solo per qualche like». Così il consigliere Maura risponde alla polemiche sollevate dopo la pubblicazione del post.

«Individuare nel patriarcato il problema dunque aiuta solo a non doversi sforzare troppo per produrre un pensiero, aiuta appunto a prendere un consenso immediato e furioso. I fatti di cronaca di questi giorni sono aberranti, ma va studiato e compreso (almeno provandoci) il fenomeno - aggiunge Maura - E questo si fa con atti concreti. Grazie al nostro governo ci sono state importanti passi in avanti in materia di leggi (non chiacchiere) per il contrasto della violenza contro le donne, misure che sono certo la sinistra avrà ben approfondito, misure che puntano tra le varie cose anche a lanciare un messaggio di speranza per chi decide di denunciare, con l'implemento dei fondi da destinare non solo ai centri anti violenza ma anche a interventi tesi a fare in modo che le vittime possano essere reinserite nel tessuto sociale».

Un messaggio di speranza per il futuro «che nessuno in questi giorni ha minimamente toccato - ha detto - Quasi a voler far finta che nulla si stia facendo, che le istituzioni non siano presenti, che le forze dell'ordine non facciano il loro, perché dire che tutto va sempre male è diventato il mantra della sinistra contemporanea. Per i "professionisti del patriarcato", che utilizzano questa espressione con abilità e spregiudicatezza, aumentano i propri follower e si guadagnano le prime pagine dei giornali o le home page dei siti. Ma pensano davvero di fare un favore alle vittime di ieri, di oggi e probabilmente di domani?»