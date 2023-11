Non mancano le proteste per l'inversione del senso di marcia su via San Giuseppe. I residenti, infatti, segnalano l'aumentata pericolosità di quel tratto di strada.

A prescindere ogni valutazione sull'utilità del cambio di senso di marcia per snellire il traffico su De Matthaeis, per la quale occorrerà attendere un po' di tempo, chi abita nella parallela di via Aldo Moro ha notato, oltre a un sensibile aumento di traffico, uno scadimento delle condizioni di sicurezza per pedoni e autovetture in uscita dalle abitazioni che affacciano sulla strada. Una strada, va ricordato, priva di marciapiedi.

Chi abita in via San Giuseppe evidenzia soprattutto l'alta velocità con la quale gran parte delle automobili percorrono quel tratto. L'essere intervenuti per migliorare il fondo stradale e la pulizia della vegetazione che invadeva parte della carreggiata, ora invoglia gli automobilisti a spingere sull'acceleratore. E ciò a scapito soprattutto dei pedoni.

Già prima, molti residenti rinunciavano a uscire di casa (o limitavano le uscite) per fare due passi per il timore di essere investiti, ora il problema si è amplificato. Stesso discorso per chi esce dalle abitazioni con l'auto che rischia di avere un incidente. Da qui una prima richiesta al Comune di dossi che, però, è stata bocciata. Tra le possibilità c'è quella di istituire una zona 30, ovvero applicare su quel tratto di strada il limite massimo di 30 chilometri orari.

Sono due settimane, infatti, che è partita la sperimentazione voluta dall'amministrazione Mastrangeli per cercare di snellire l'impatto sul traffico alle rotatorie di De Matthaeis. La nuova viabilità, infatti, consente a chi proviene da Frosinone alta di deviare verso Fontana Bussi e poi imboccare via San Giuseppe in direzione di via Moro. Da lì si può riprendere la marcia verso le rotatorie oppure andare dritto, attraversando via Moro, verso via Landolfi o via Adige.