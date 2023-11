Non rispondeva al telefono, neppure al citofono di casa. Quando i familiari sono entrati nella sua abitazione lo hanno trovato senza vita, davanti al camino, ustionato. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima è Francesco Quattrociocchi, 87 anni.

La tragedia nella parte bassa della città di Veroli, in località La Mosca. A lanciare l'allarme, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato un familiare dell'anziano. Come da prassi in simili circostanze, sono intervenuti anche i carabinieri.

La salma è stata restituita ai familiari per portare l'ultimo saluto all'ottantasettenne. I funerali domani alle 10 nella chiesa parrocchiale del Crocifisso. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del verolano, molto conosciuto e stimato.

La ricostruzione

Un familiare si è subito allarmato quando ha visto che l'ottantasettenne non rispondeva al telefono. Subito ha contattato i soccorsi. Purtroppo per il pensionato non c'era più nulla da fare.

È stato trovato senza vita e ustionato davanti al camino. Inutile ogni tentativo di soccorso. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Quattrociocchi aveva perso la moglie circa un mese fa. Era molto conosciuto e benvoluto.

Un dolore grande per i familiari e gli amici. La notizia si è diffusa poco dopo nella zona, destando tanto dolore e incredulità.

Diverse le persone che hanno raggiunto l'abitazione dell'anziano, anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi. Numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia del verolano.