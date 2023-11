Quaranta milioni, anzi 40.195.684 euro per la precisione, per 44 interventi. La Regione Lazio ha deciso di investire una cifra importante per la provincia di Frosinone nell'ambito dell'accordo di sviluppo e coesione tra il Governo e la Regione stessa.

L'accordo, firmato ieri dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dal presidente della Regione, Francesco Rocca, prevede il finanziamento degli interventi da realizzare nel Lazio attraverso il Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027.

Nella stessa giornata, prima della firma, la Giunta regionale ha approvato la delibera relativa all'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione, definendo anche un cronoprogramma per i tempi di realizzazione degli interventi. L'accordo prevede l'assegnazione alla Regione Lazio di 1.212.989.604,10 euro (di cui 192.241.643,59 euro già attribuiti con delibera Cipes 79 del 2021) per la realizzazione di una serie di interventi.

Tra le linee di intervento previste dall'Accordo ci sono: aumento della sicurezza infrastrutturale (linee, stazioni) e della regolarità del servizio delle ferrovie ex concesse Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo; opere per la viabilità (interventi sulla nuova direttrice Cisterna-Valmontone; miglioramento dei flussi di scorrimento sulle complanari del Gra di Roma, con ampliamenti tra la Casilina e Tor Bella Monaca; messa in sicurezza di alcune strade regionali di importanza strategica); investimenti per l'acquisto di materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma; interventi di contrasto al dissesto idrogeologico; investimenti strategici per le aree industriali del Lazio che consentiranno la realizzazione di 39 interventi (opere di urbanizzazione, viabilità, impianti di depurazione, videosorveglianza) in grado di innalzare la capacità competitiva delle aree e delle imprese insediate al loro interno; valorizzazione dei beni culturali e di sostegno allo sviluppo locale nei settori agricolo e ricettività turistica, nell'ambito della Strategia nazionale aree interne (Snai); opere di urbanizzazione primaria e secondaria di Roma Capitale; valorizzazione ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare regionale.

Per quanto riguarda la provincia di Frosinone, tra gli interventi più significativi ci sono la messa in sicurezza e l'adeguamento della strada regionale 630, la Cassino - Formia, teatro di numerosi incidenti mortali, per le quali sono stati stanziati quasi 11 milioni di euro. Scorrendo l'elenco si notano 140.000 euro per le strutture ricettive extralberghiere a Filettino, un milione per lavori urgenti di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico di via Consolazione ad Anagni, vari investimenti sulla manutenzione della viabilità nella zona industriale del cassinate, più di un milione per il collettore nella zona industriale di Villa Santa Lucia, due milioni per la strada Asi 7 a Ferentino, 3 milioni per la rete fognaria a Colle San Paolo a Ceccano, un milione per il parcheggio a Veroli tra la strada provinciale 278 e l'uscita della Sora - Frosinone, 2.200.000 euro per la sistemazione dell'asse attrezzato a Frosinone e 200.000 euro destinata alla manutenzione delle strade nel territorio del comune di Cassino.