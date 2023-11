Regna ancora l'incredulità nel paese ernico per la tragica scomparsa di Teresa Veglianti, l'ottantaduenne rimasta schiacciata sabato mattina dalla caduta di un olmo mentre stava camminando lungo via di Donna Olimpia, quartiere Monteverde di Roma.

Intanto, emergono altri particolari della triste vicenda, raccontati dai familiari della pensionata: Teresa Veglianti era appena uscita di casa, per fare delle compere, e aveva percorso pochi metri prima di essere travolta dall'albero.

Doveva essere una giornata di shopping e di relax come tante altre, invece si è trasformata in tragedia, consumatasi tra l'altro davanti agli occhi di molte persone: la sfortuna vittima di questo incidente è stata soccorsa dapprima dagli avventori di un bar, ma a quanto pare la donna sarebbe morta sul colpo, nonostante poi il pronto intervento dei sanitari del 118.

La famiglia della signora si aspetta adesso che venga fatta piena chiarezza e che vengano accertate tutte le responsabilità del caso.

Su quanto successo, proprio nella giornata di ieri, la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo sulla vicenda, avrebbe denunciato due persone.

Sempre la Procura capitolina indaga per disastro colposo, con l'obiettivo di ricostruire tutto l'accaduto, anche alla luce delle numerose segnalazioni dei residenti di Monteverde, che da tempo denunciavano la pericolosità di alcune piante lungo via di Donna Olimpia e qualche strada laterale.

Importanti saranno anche gli esiti dell'autopsia che la stessa procura ha stabilito di effettuare sul corpo di Teresa Veglianti.

Ancora da stabilire la data dei funerali.