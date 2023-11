Don Andrea Viselli ha ufficializzato il suo ingresso come nuovo parroco delle parrocchie dell'Anitrella e di Chiaiamari, a Monte San Giovanni Campano, celebrando la sua prima messa nelle chiese affidate, dal vescovo diocesano, monsignore Ambrogio Spreafico, alla sua cura.

Don Marco Meraviglia, vicario foraneo, ha letto i decreti di nomina, ai quali è seguito il caloroso benvenuto delle due comunità parrocchiali di Monte San Giovanni Campano, da oggi riunite sotto un unico parroco.

Affollate entrambe le graziose chiese, di Sant'Anna ad Anitrella e Maria Santissima del Pianto a Chiaiamari, tanti i fedeli che hanno voluto intervenire alle due funzioni liturgiche, officiate sabato e domenica pomeriggio, per salutare e conoscere il nuovo pastore.

Tra canti e applausi, l'atmosfera intorno a don Andrea è stata festante e lieta, ed il benvenuto particolarmente caloroso, condito con la sincera speranza di trovare, nel nuovo parroco, una guida solerte e sollecita. A porgere a don Andrea i saluti delle due comunità, e dell'intera cittadinanza, il vicesindaco di Monte San Giovanni Campano Sabrina Sciucco, la quale ha voluto sottolineare la disponibilità della sua amministrazione comunale alla piena collaborazione con il parroco, e la volontà dei parrocchiani di essere parte attiva della vita comunitaria.

«L'accogliamo come padre, come guida, sarà il seme del Signore tra noi - ha dichiarato il vice sindaco di Monte San Giovanni Campano Sabrina Sciucco - iniziamo questo cammino insieme e fiduciosi al suo fianco, sotto la protezione di San Tommaso, nostro Patrono, di Sant'Anna e della Madonna del Pianto».

Tra i fedeli, insieme ad alcuni cittadini di Veroli, anche il sindaco della città ernica, Simone Cretaro, il quale ha voluto essere presente alla prima celebrazione liturgica del già parroco delle parrocchie di Veroli Centro, come gesto di riconoscenza e di ringraziamento per il servizio reso negli anni alla cittadina ernica.