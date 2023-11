Nuova ondata di Covid-19. Balzo di pazienti ricoverati negli ospedali che in una sola settimana è salito del 32%. Lo rende noto la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere affermando che nel periodo che va dal 14 al 21 novembre, invece, si è assistito a un balzo a due cifre.

L'incidenza è salita a 76 casi ogni 100.000 abitanti, rispetto ai 58 di due settimane fa e il famoso indice Rt è tornato sulla soglia epidemica. In ogni caso nessuno è più obbligato all'isolamento. Ma il ministero della salute raccomanda di indossare una mascherina chirurgica o Ffp2 se si entra in contatto con altre persone e di restare a casa fino alla fine dei sintomi. Insomma valgono le stesse regole come nel caso di semplice influenza.