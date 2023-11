Niente corrente né acqua: il sindaco di Cervaro chiude le scuole con una apposita ordinanza.

Giorni fa la comunicazione dello svolgimento di attività di manutenzione da parte della società di gestione del servizio elettrico con annessa sospensione. Da quelle poche righe, la richiesta del Comune per proporre soluzioni atte ad evitare disagi. L'invito era quello di dotare le scuole di generatore di corrente e di autobotti, al fine di evitare l'interruzione dell'attività didattica. Poi, la convocazione per oggi a partecipare a "un incontro presso la Casa Comunale, al fine di concertare la programmazione delle attività da svolgere ed effettuarle in data da stabilirsi con l'Amministrazione Comunale, per arrecare il minor disagio possibile. Ma - recita l'ordinanza - non è pervenuto ad oggi alcun riscontro da parte delle società che gestiscono il Servizio Idrico ed il Servizio Elettrico, e si rende indifferibile ed urgente disporre le necessarie misure per garantire le condizioni igienico-sanitarie nelle scuole".