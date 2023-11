Lite in pieno centro a Cassino. Due ragazzi, di cui uno straniero, avrebbero iniziato a discutere durante un trasloco in pieno centro. Non chiari i motivi che avrebbero fatto scatenare la rabbia. Improvvisamente, però, uno dei due avrebbe afferrato un pezzo di mobilia (secondo una prima ricostruzione dei fatti) e iniziando a inveire contro l'altro, togliendosi pure la maglia e restando a torso nudo. Sarebbero stati alcuni dei presenti a chiamare le forze dell'ordine, intervenute tempestivamente. Tutta da accertare la vicenda così come i motivi della lite.