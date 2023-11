Nella serata di ieri a Segni, un sessantunenne di Anagni, intervenuto alla guida di un carro attrezzi, per recuperare un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, é apparso ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Colleferro in evidente stato di alterazione psicofisica.

Sottoposto agli accertamenti con alcol test è risultato positivo con un tasso alcolemico di oltre il triplo di quello consentito. I carabinieri gli hanno così ritirato la patente e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri, per guida in stato di ebrezza. É stato necessario fare intervenire un altro autista di carro attrezzi per uscire dal problema.