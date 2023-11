L'investimento sul decoro urbano e sul recupero di immobili storici della città era una delle azioni principali del piano di gestione di "Frosinone Alta". Un investimento che va a chiudere il cerchio su quella strategia di rilancio del centro storico che ha puntato dapprima a fermare la desertificazione della parte antica della città e poi a riattivare un circuito virtuoso che riportasse i frusinati a ripopolare e a innamorarsi di nuovo degli angoli caratteristici della città.

Il riavvio del cantiere per la riqualificazione di largo Turriziani, il prosieguo di quello di recupero di "Piloni", l'imminente chiusura per completamento delle opere di quello del "Vittoria" e la prossima apertura di quello di rifacimento del "Nestor" e del museo sono le ultime tappe di un percorso di rilancio di una zona che è uscita dal tunnel del declino. Tra i più soddisfatti c'è l'assessore al centro storico, Rossella Testa, che da nove anni sta portando avanti il progetto di rivitalizzazione del centro storico con il piano di gestione "Frosinone Alta".

«Se penso da dove siamo partiti - dice l'assessore Testa - ritengo che possiamo essere soddisfatti del percorso che abbiamo compiuto fino ad oggi. Abbiamo ereditato dal passato una situazione incredibile di impoverimento demografico ed economico del centro storico. Abbiamo compiuto un lavoro di studio profondo con il piano di gestione "Frosinone Alta" e abbiamo individuato le linee d'azione per veicolare il rilancio. Oggi in centro storico si è tornati ad affittare gli immobili, sia quelli residenziali sia quelli commerciali; si è tornati a fare compravendite di locali e case; l'intera zona è tornata ad essere frequentata da persone di tutte le età e soprattutto dai giovani che vivono il centro storico del capoluogo e non quello di altre città, grazie alle iniziative culturali e alle manifestazioni messe in campo dall'amministrazione Ottaviani prima e da quella Mastrangeli poi».

L'apertura di importanti cantieri pubblici darà l'ulteriore spinta propulsiva a questo progetto.

«Senz'altro. Grazie all'impegno costante dell'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi, cui va un plauso, che ha fatto propri gli input del piano di gestione, e con il quale c'è stato un formidabile gioco di squadra, sono partiti, dopo decenni di abbandono i cantieri di Piloni e largo Turriziani, che diventeranno la nuova cartolina di Frosinone, valorizzando anche il carattere identitario di una zona che, già, dalle prime immagini fotografiche ottocentesche della città, rappresentava Frosinone».

Nell'elenco, poi, ci sono anche importanti strutture culturali.

«Certamente. E in questo caso il risultato sarà doppio: urbanistico e architettonico con un'operazione di recupero e decoro che implementerà la qualità della vivibilità degli spazi urbani e, poi, offrirà straordinarie opportunità con la possibilità di realizzare una produzione culturale di "alto livello", ma anche di una proposta culturale divulgativa, capace di essere colta da tutti».

A cosa si riferisce in particolare?

«La riqualificazione ormai in fase di ultimazione del teatro Vittoria ridonerà alla città una struttura chiusa da quasi trent'anni che potrà essere il cuore pulsante di tante iniziative culturali e ridonerà decoro a una parte della città che necessitava di un certo maquillage. Lo stesso si può dire per il progetto di ampliamento del museo archeologico comunale che offrirà nuovi spazi espositivi, potenzierà l'offerta culturale e consentirà il recupero di parte di piazza Valchera e di via San Simeone. In ultimo il "Nestor". Sta per partire a gennaio una mega ristrutturazione, da 8 milioni finanziata con fondi del Pnrr, che farà diventare il nostro teatro comunale il più bello, senza ombra di dubbio, di tutto il basso Lazio».

Tuttavia, assessore, c'è chi si ritiene non soddisfatto del lavoro svolto, concentrando le proprie critiche sulle zone più interne del centro storico.

«Diciamo che c'è una quota di professionisti della protesta che per partito preso dice che non va bene alcuna cosa in ogni caso. Io ritengo, ma lo dicono anche i numeri, ad esempio, dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e quello delle presenze aumentate negli anni, che il lavoro svolto sia più che soddisfacente. Il Comune sta facendo la propria parte e i cantieri sono lì a dimostrarlo. Nelle zone più interne vi sono locali che necessitano almeno di una pulizia, ma lì il compito è dei privati ai quali il Comune non può sostituirsi. Con una sinergia tra pubblico e cittadini il compito può essere decisamente più semplice».