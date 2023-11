Una cagnolina a scuola. Dove trova la salvezza e una nuova padrona. È accaduto al plesso "Evan Gorga".

"La scuola spesso è vista come un'oasi in cui trovare riparo dalle storture del mondo esterno, un luogo sicuro, un rifugio, ed oggi la nostra scuola, per una cagnolina in difficoltà, lo è stata a tutti gli effetti - hanno detto dall'istituto scolastico sabato scorso - La cagnetta, purtroppo, è stata investita sulla strada principale e, non avendo ricevuto alcun soccorso dall'investitore, si è trascinata dolorante fino al nostro giardino. Qui è stata immediatamente notata dagli alunni che facevano ricreazione e soccorsa da alcuni insegnanti e da un'operaia del Comune che ha assistito all'accaduto e si è offerta di adottarla. Sono state allertate le autorità, è stato chiamato il veterinario Francesco Perruzza che, arrivato immediatamente sul posto, ha rilevato la necessità di un'operazione per risolvere una brutta frattura del femore e l'ha portata nel suo ambulatorio di Sora. La cagnolina è diventata così la mascotte della nostra scuola". Oggi la cagnolina sarà operata e tutta la scuola fa il tifo per lei, ricordando che bisogna restare umani e soccorrere anche gli animali in difficoltà.