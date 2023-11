Incidente in via Villa Carrara a Sora. Coinvolte due auto. È successo poco dopo le 15 di oggi. Sul posto il personale medico con due ambulanze per soccorrere i feriti e gli agenti della polizia per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Nell'impatto uno dei due veicoli si è ribaltato. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.