L'incubo è finito. Quello che fino a ieri sera sembrava un mistero si è risolto nel migliore dei modi. Vincenzo Ciotoli è stato ritrovato questa mattina nei pressi della stazione di Colleferro da un amico, che lo ha convinto a tornare a casa. Familiari e forze di polizia sono stati avvertiti, con grande felicità dei primi che inizialmente avevano temuto il peggio. Quindi, le ricerche del 42enne ceccanese sono terminate e il militare dato per scomparso è finalmente tornato a casa. Una bella notizia anche per la città, rimasta in ansia per due giorni.