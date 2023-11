Al centro le luci sono state accese. E neanche tutte, con l'albero rimasto tristemente spento. Ma intorno è rimasto il... buio. E un'opera incompleta. La nuova piazza del quartiere Scalo è stata inaugurata ieri sera, ma soltanto in parte. E tutti quelli che si aspettavano l'apertura completa dovranno attendere ancora un altro bel po' di tempo.

A un anno e mezzo dalla partenza dei lavori una prima area è stata restituita alla cittadinanza, con due luminarie natalizie accese per l'occasione al termine del concerto di Alma Manera, "Sotto un cielo di luci", in scena all'interno della chiesa della Sacra Famiglia. L'evento ha fatto partire quella che sarà la stagione natalizia di Frosinone con l'accensione appunto delle luminarie, non solo nella nuova parte aperta della piazza, ma anche in tutto il resto della città.

Ma torniamo all'opera pubblica del quartiere.

Il paradosso sarà proprio nei lavori perché il cantiere continuerà. Andrà avanti in parallelo a un'area aperta ai cittadini, con tutti i possibili rischi del caso. Già ieri mattina c'è stato qualche problema con i pannelli, installati per delimitare il cantiere in corso, finiti a terra a causa del forte vento. Resta da completare, infatti, tutta la parte dedicata a quelli che saranno i giardinetti. E non solo.

Il lavoro è ancora tanto e solamente negli ultimi mesi la realizzazione dell'opera è andata avanti spedita. Insomma, la marcia giusta è stata finalmente inserita e quando la piazza verrà terminata contribuirà concretamente alla riqualificazione dell'intero quartiere. Ma il nodo da sciogliere resta proprio nei tempi di consegna.