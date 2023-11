Raffica di furti a Sora. I ladri sono entrati in diversi appartamenti, hanno rubato oro e contanti portando a segno ben sette furti nella zona Vicenne-Pantano. Sul posto le pattuglie dei carabinieri. Un residente si è ritrovato faccia a faccia con tre malviventi che, utilizzando la scala di un vicino di casa, sono riusciti ad entrare dalla finestra del primo piano. I ladri sono riusciti poi a scappare utilizzando come via di fuga la ferrovia che, complice il buio e la fitta vegetazione, ha permesso al gruppo di allontanarsi.