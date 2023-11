Nel pomeriggio, i carabinieri della compagnia di Colleferro, nell'ambito dei servizi di prevenzione attuati nel weekend volti a contrastare ogni forma di illegalità e a garantire un sano divertimento ai frequentatori della movida, hanno proceduto alla chiusura di un'attività commerciale.

Nello specifico, i militari dell'aliquota radiomobile hanno notificato un provvedimento di chiusura per dieci giorni al titolare di un'attività dove è avvenuta la vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori, nonché di recente, proprio in occasione del fine settimana, si sono verificate due aggressioni, in una delle quali, un giovane ha riportato delle lesioni ad un occhio giudicate guaribili dal pronto soccorso di Colleferro in dieci giorni. I controlli dei carabinieri nei locali pubblici del centro colleferrino proseguiranno nei prossimi giorni per garantire alla collettività maggiori standard di sicurezza.