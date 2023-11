Da ieri non dà più notizie di sé Vincenzo Ciotoli, 42enne ceccanese di professione militare. L'uomo, padre di due ragazze, sembra scomparso nel nulla tanto che i familiari si sono rivolti a carabinieri e polizia perché avviassero le ricerche del congiunto. Anche sui social si sono moltiplicati gli appelli di amici, gruppi e conoscenti affinché si possano avere informazioni utili sul 42enne, che sarebbe stato visto l'ultima volta ieri mattina mentre accompagnava la madre per una visita al cimitero. Dopo averla ricondotta a casa, Ciotoli non si sarebbe fatto più vivo. Intanto, le forze dell'ordine continuano a setacciare il territorio alla ricerca dell'uomo, conosciuto e stimato in città.