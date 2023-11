Era diventato l'incubo di associazioni e centri sportivi, ma anche di ristoranti e una scuola. Una serie di furti in serie (16 tra tentati e consumati in circa un anno, secondo il gip del tribunale di Frosinone) è costata gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per Alessandro Basile, 41 anni.

Ieri, difeso dall'avvocato Luigi Tozzi, è comparso per l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Ida Logoluso che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare.

I colpi, tra consumati e tentati più la violazione della legge sulle armi per il possesso di un coltello a serramanico di 12 centimetri e un coltello a serramanico di 18 nonché per il possesso di grimaldelli, si riferiscono al periodo giugno 2022-agosto 2023.

All'indagato vengono contestati i tentati furti, sfumati per l'attivazione del sistema di allarme, al centro sportivo Wesport (la piscina ex Enal), alla società sportiva Club Eurosport nuoto, all'Aics, alla sala scommesse Snai, all'assicurazione Allianz e alla redazione di Ciociaria Oggi.

Sono contestai, invece, i furti consumati nei locali commerciali Glamour, Penelope, Un Po, nelle associazioni Dance Lab e Zenit, nello studio Personal trainer, nonché in un condominio di via Firenze dal quale è stata asportata un bicicletta elettrica a pedalata assistita. Il bottino consiste in un televisore, salumi vari, l'incasso delle macchinette distributrici di bevande ed alimenti, computer e tablet, macchinette taglia capelli e barba, un telefono cellulare. Tra i furti contestati quello di quattro computer dall'aula multimediale dell'istituto comprensivo Frosinone 1, del 21 maggio.

Ad incastrare il presunto autore, le immagini della videosorveglianza degli esercizi presi di mira e, in modo particolare, dei grandi tatuaggi sulle braccia che hanno messo gli agenti della questura sulle tracce del sospettato.

«Le chiare e dettagliate immagini delle telecamere di sorveglianza consentono di riconoscere le fattezze del ladro», evidenzia il gip che poi si sofferma sul modus operanti e sulla scelta degli obiettivi «sempre locali pubblici, nell'orario (notturno) dell'azione criminosa e nelle modalità di scasso usate per l'ingresso clandestino nei luoghi teatro del delitto».