La grande rotatoria di piazzale De Matthaeis avrà molto presto un nuovo volto. Ieri mattina, infatti, c'è stato un sopralluogo sul posto congiunto tra il settore viabilità (coordinato dall'assessore Maria Rosaria Rotondi), il settore ambiente (coordinato dal vice sindaco Antonio Scaccia) e il settore manutenzione e lavori pubblici (coordinato dall'assessore Angelo Retrosi).

La rotatoria verrà realizzata sul modello di quella presente all'incrocio del campo sportivo con l'unica differenza che, al posto del verde, a terra sarà posizionato un letto di ciottoli bianchi. La partenza dei lavori è prevista a strettissimo giro, dal momento che la struttura comunale ha fissato al 7 dicembre il completamento degli stessi.

Tutto nell'attesa di sapere come andrà a finire la richiesta di finanziamento, avanzata dalla giunta Mastrangeli alla Regione, finalizzata ad ottenere risorse per 650.000 euro per sistemare dal punto di vista urbanistico l'intera piazza. L'obiettivo dell'amministrazione è realizzare un'infrastruttura che migliori la viabilità dell'importante nodo viario cittadino, in vista dell'integrazione con gli interventi programmati sulla mobilità cittadina, dei quali uno su tutti è rappresentato dal nuovo sistema intelligente denominato Brt, che collegherà la Stazione Ferroviaria con Piazzale De Matthaeis, e un sistema di mobilità ciclistica (piste ciclabili), per un totale di 20 Km circa.

In questo scenario di imminente attuazione, che vedrà quindi l'introduzione del capolinea Brt a piazzale De Matthaeis, si rende necessario un ripensamento del sistema della mobilità del nodo viario, accompagnato da una riqualificazione puntuale urbanistica del sito.