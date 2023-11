Crea il panico sul treno proveniente da Roma e aggredisce due appartenenti alle forze dell'ordine in borghese, intervenuti in ausilio del capotreno. Arrestato dalla Polfer di Frosinone. Nei guai è finito, sabato scorso, un nigeriano. Per lui processo per direttissima e ha patteggiato a 6 mesi.

La vicenda, come detto, sabato scorso su un treno proveniente da Roma. Protagonista un nigeriano che ha seminato panico, probabilmente era senza biglietto. È nato un alterco con il capotreno, che ha coinvolto anche dei passeggeri. Il giovane ha aggredito due appartenenti alle forze dell'ordine in borghese, intervenuti in ausilio del capotreno. La Polfer è salita a bordo alla stazione di Frosinone e ha arrestato il nigeriano. Processo per direttissima e condanna a sei mesi.