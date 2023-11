Quando mancano settanta giorni alla comparsa in aula dei Toson, padre e figlio accusati dell'omicidio del diciannovenne Thomas Bricca, si vanno affinando le linee strategiche dell'accusa. Come è noto, il 2 febbraio si procederà con il rito immediato, un procedimento speciale che non contempla l'udienza preliminare e porta ad anticipare il dibattimento senza finalità premiali per gli imputati. In questo contesto, che ha sorpreso all'inizio la difesa di Roberto e Mattia Toson, si aggiunge un elemento che avrà un peso non indifferente sulle sorti del processo: a quanto è dato sapere, si andrà avanti con il dibattimento, in Corte d'Assise, senza chiedere l'eliminazione dell'aggravante della premeditazione.

L'aspetto non è secondario poiché con la legge 33 del 2019 sono cambiate alcune disposizioni riguardanti il giudizio abbreviato (strumento che consentirebbe all'imputato di ottenere uno sconto di pena e una riduzione della durata del processo, rinunciando in cambio a fornire le prove necessarie per la sua difesa), che non può essere più richiesto da chi ha commesso reati punibili con la massima pena prevista dal codice di procedura penale.

Dunque, la linea tracciata dalla Procura della Repubblica di Frosinone, che ha giocato una "carta" importante quale quella del rito immediato, appare chiara e si confida molto sull'impianto accusatorio che ha portato Mattia e Roberto Toson dietro le sbarre con la pesantissima accusa di omicidio premeditato, anche se la vittima designata non era lo sfortunatissimo Thomas ma un suo amico, il ventenne di origini marocchine Omar Haoudi, con il quale i Toson avevano litigato dando vita alle risse del 28 e del 29 gennaio, che hanno preceduto la sparatoria della sera del 30 successivo.

Ma l'udienza del 2 febbraio, come si sa, sarà preceduta dall'udienza in Cassazione del 19 dicembre prossimo: tra 25 giorni, infatti, i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dai legali dei Toson, gli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia, per la scarcerazione. In precedenza, nella scorsa estate, il tribunale del Riesame aveva negato la liberazione sostenendo che i due avrebbero potuto reiterare il reato. Da lì, il successivo ricorso di cui sopra. Ricordiamo infine che Mattia e Roberto Toson sono in carcere dallo scorso 18 luglio: il primo si trova attualmente a Rebibbia, il secondo è a Velletri.