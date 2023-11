Si terranno oggi, alle 14.30, i funerali di Vincenzo Torella, l'operaio sessantenne tragicamente scomparso lo scorso lunedì mentre era a lavoro nella capitale. La salma dell'uomo arriverà direttamente da Roma per i funerali che verranno celebrati dal parroco don Luigi Ruggeri nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, nel cuore del centro storico. Soltanto ieri, infatti, è stato rilasciato il nulla osta per la restituzione alla famiglia della salma dell'operaio, su cui il pm romano Cosciani aveva disposto l'autopsia che si è svolta nel pomeriggio di mercoledì all'Università Sapienza di Roma, ed i cui risultati saranno resi noti in seguito.

Lo sfortunato sessantenne è rimasto schiacciato da una trivella durante le operazioni di scarico nella centralissima zona di via Veneto, per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Da quando è giunta la notizia in paese, i cittadini non hanno fatto altro che stringersi intorno alla moglie ed alle due figlie dell'uomo, molto conosciuto e stimato a Villa. Ed oggi tutti vorranno porgere l'ultimo saluto al loro caro Vincenzo Torella, compreso don Luigi che proprio oggi compirà undici anni di sacerdozio.