Anagni, frontale lungo la via Morolense. Danni agli automezzi ma nessuno degli occupanti le vetture é rimasto ferito seriamente. La strada provinciale, poco illuminata e molto frequentata per la presenza di stabilimenti industriali, è spesso teatro di incidenti, talvolta dagli effetti disastrosi. Stavolta l'urto verificatosi nei pressi del distributore e dell'ingresso della ex Videocolor non ha fatto registrare tragedie. Sono intervenute le autorità e l'ambulanza del 118.