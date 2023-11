La società "Giro 1" di Ferentino sta realizzando per la seconda volta la scenografia nel Teatro Ariston, in vista della 74esima edizione del Festival di Sanremo in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. Un intervento prestigioso quello della "Giro 1" azienda, in principio a livello familiare, che fabbrica strutture metalliche. Ma non soltanto Sanremo. La società ferentinate ha realizzato parti del sommergibile del film "Comandante" con Pierfrancesco Favino. L'azienda della famiglia Vincenzo De Carolis oggi conta una ventina di dipendenti tra operai e amministrativi, italiani e stranieri.

La "Giro 1" è cresciuta negli ultimi anni per organizzazione e professionalità, maturando grande esperienza. Vanta collaborazioni in campo scenografico da almeno 18 anni, con commesse importanti, vedi studi di Cinecittà e altre case di produzione televisive e cinematografiche.

Negli ultimi anni la collaborazione con la Rai è cresciuta notevolmente. Nel 2023 ha realizzato le strutture sceniche per le produzioni televisive di Bar Stella, Belve, Stasera c'è Cattelan, Mercante in Fiera, Splendida Cornice, In mezz'ora e Benedetta Primavera.

Partecipare ancora all'allestimento scenico del Festival di Sanremo, per la società di Ferentino è motivo di ulteriore soddisfazione. Il titolare Vincenzo De Carolis spiega: «La nostra azienda ha raggiunto livelli di esperienza e competenze per svolgere lavori altamente qualificati. La nostra struttura organizzativa conta macchinari e attrezzature ad alta tecnologia. Le maestranze costituiscono un mix di esperienza e svolgono lavoro di squadra per raggiungere grandi risultati.

I nostri lavoratori stranieri provenienti da Guinea, Mali, Marocco, Senegal, Romania, si sono integrati perfettamente e tutti concorrono a migliorare la produttività».