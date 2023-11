Il forte vento ha causato danni a Sora e in Valle di Comino. Vigili del fuoco al lavoro questa mattina sulla strada regionale 509 di Forca D'Acero. Tra i territori di Alvito e San Donato Valle di Comino tre gli alberi caduti che hanno causato, in distinti tratti di strada, il restringimento della carreggiata. I pompieri sono arrivati anche in via Salcetello a Sora dopo segnalazione di un palo a terra.