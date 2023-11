I pendolari ascoltati in Regione per i disservizi sulla linea ferroviaria Roma-Cassino.

All'incontro, oltre all'associazione dei erano presenti la Regione Lazio, Rfi, Trenitalia e Fsi.

«Si è trattato di un dibattito durante il quale si è parlato soprattutto delle problematiche che abbiamo riscontrato in questo periodo e non di una discussione sul potenziamento delle infrastrutture - scrivono i pendolari - Questo è solo un punto di partenza, perché vi assicuriamo che non è facile essere presenti e intervenire durante queste discussioni. Il nostro intervento è stato categorico nel rappresentare tutti i disaggi che contraddistinguono la nostra tratta. Rfi ha esposto gli investimenti che sono stati fatti sulla stessa e ha anticipato lavori futuri per un valore complessivo di 30 milioni che termineranno entro il 31/12/2026».

Illustrato anche una statistica «che evidenzia (dal loro punto di vista) un miglioramento nella media dei ritardi rispetto agli anni precedenti. A proposito di questo aspetto, abbiamo inviato giorni fa, una richiesta tramite Pec per ottenere i dati oggettivi sul ritardo, alla quale non abbiamo ancora nessun riscontro. Hanno giustificato la caduta dell'albero ️che ci ha causato tanto ritardo qualche settimana fa, come albero distante circa 30 metri e non di pertinenza Rfi.

La nota positiva è che sembra che la Regione stia provvedendo ad accantonare dei finanziamenti che saranno poi investiti nelle tratte ferroviarie regionali. Per quanto riguardano i rimborsi non è stata molto chiara (ancora una volta) la modalità. Su questo bisogna ancora approfondire. Come abbiamo sottolineato nelle righe precedenti, si tratta di un punto di partenza, perché siamo purtroppo consapevoli che la soluzione non può essere immediata».