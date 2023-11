Dopo la pericolosa sbornia di sabato sera che ha fatto finire al pronto soccorso un ragazzino di appena undici anni, i poliziotti del commissariato di Sora hanno avviato gli accertamenti sul caso.

Isola del Liri, sabato sera nella città della movida: si esce, ci si incontra, si scherza e per sfidare il primo freddo si bevono anche superalcolici. Un episodio, quello che ha coinvolto il giovanissimo, che ha scosso la città delle cascate che non vuole essere etichettata come un luogo senza regole.

Sul caso dell'undicenne che ha bevuto quattro bicchierini di sambuca indagano gli agenti della polizia di Stato. Probabilmente verranno ascoltati alcuni residenti che abitano nei pressi di piazza Trito, dove il ragazzino si è sentito male, e saranno visionate le immagini riprese dalle telecamere che inquadrano la zona. Occhi elettronici che potrebbero spiegare con chiarezza che cosa sia accaduto sabato sera, quando l'undicenne è stato soccorso da un'ambulanza della postazione 118 di Isola del Liri e portato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Sora, dove è stato subito trattato ed è rimasto in osservazione fino all'indomani, quando è stato dimesso.

I poliziotti dovranno accertare in che modo il ragazzo sia venuto in possesso dell'alcol, se qualcuno glielo abbia somministrato in un locale oppure se il gruppo di amici con cui si trovava lo abbia procurato in un altro modo.

La vicenda ripropone nella sua drammaticità il binomio alcol-giovanissimi. Ad essere preoccupate, in primis, sono le famiglie. Per molti è necessario intervenire con delle campagne di sensibilizzazione importanti: il cardine è la cultura e l'educazione. L'informazione è alla base di tutto.