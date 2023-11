Furti nelle auto e poi prelievi e acquisti con le carte bancomat dei derubati. Ma anche una serie di ricettazioni, delle stesse carte di pagamento, e poi dai pc ai cellulari, dalle casse audio alle consolle, dalle videocamere ai sistemi d'antifurto, dalle fotocamere ai trapani passando per i buoni pasto e perfino la guida senza patente.

È una lunga sfilza di reati quella che la procura di Frosinone, con il sostituto Samuel Amari, contesta all'albanese Enea Muca, 31 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari (dove peraltro era già ristretto per un'altra inchiesta) e contestuale avviso di conclusione delle indagini preliminari. Domani mattina l'indagato, assistito dall'avvocato Riccardo Masecchia, comparirà davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia.

Sono sette i furti contestati all'interno di auto in sosta, tutti a Frosinone, tranne uno a Ceccano, più uno tentato.

I colpi, in base alle indagini condotte dalla polizia, hanno fruttato una motosega, un kway, tre scatole con all'interno ceramiche Thun, più borse, borselli e marsupi nonché carte bancomat trovate all'interno. Con queste ultime (provento oltre di furto anche di ricettazione), sarebbero stati effettuati diversi prelievi e acquisti, anche nelle sale gioco, tra cui una serie di transazioni da oltre 1.300 euro tra il 15 e il 19 luglio 2023, l'acquisto per 2.300 euro di due smartphone il 22 luglio successivo, più acquisti (in bar e tabaccherie) e prelievi per circa 1.700 euro il 27 luglio, la spesa al supermercato e l'acquisto di gratta e vinci in concorso con un ceccanese per il quale si procede a parte.

Diverse anche le ricettazioni contestate, oltre ai bancomat, anche di oggetti vari come due casse audio di una minicar, una borsa da palestra, tre monitor per pc, computer, cellulare, altre due casse audio di un'auto, consolle, mixer e altri oggetti per la musica, un trapano, otto videocamere, 40 sim card, sensori per antifurto, macchine fotografiche, videocamere, un motore per cancello elettrico.

Inoltre lo stesso risulta indagato, nell'ambito di un altro procedimento, coordinato dal sostituto procuratore Adolfo Coletta, per il quale ha ricevuto un altro avviso di conclusioni delle indagini preliminari. In questo caso è contestata la ricettazione di una serie di strumenti musicali provento del furto, nella notte del 13 novembre, all'interno dell'auditorium Colapietro della scuola Frosinone Campo Coni. Si tratta di due pianoforti digitali Yamaha, una testiera Yamaha, tre casse da cono, un mixer della Behringer, proiettori, microfoni e aste.