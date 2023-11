Grande eco ha avuto la notizia del ragazzino soccorso in pieno centro, nella tarda serata di sabato, dopo aver bevuto alcolici. Un fatto che ha destato scalpore per l'età giovanissima del ragazzo, che è stato soccorso e trasportato con un'ambulanza della postazione di Isola del Liri all'ospedale di Sora per essere sottoposto alle cure del caso. Un undicenne, poco più che bambino, che è stato trattenuto per la notte e dimesso l'indomani quando, dopo ulteriori accertamenti, è tornato a casa.

Un episodio che ha riacceso i riflettori sulla movida isolana e sul problema del consumo di alcol tra i minorenni. E se a bere superalcolici sono ragazzini, ecco che la vicenda guadagna la ribalta della cronaca nazionale.

Dopo quanto accaduto, al momento sia i carabinieri che la polizia di Stato non hanno avviato alcuna indagine perché non hanno ricevuto segnalazioni o denunce.

Comunque, le telecamere di sorveglianza installate dall'amministrazione comunale proprio per controllare la città e in particolare il centro storico potrebbero essere visionate per ricostruire con certezza quanto è accaduto sabato sera.

Nessun commento da parte del sindaco Massimiliano Quadrini, che si limita a riferire che anche lui non ha ricevuto alcuna segnalazione del fatto.

Secondo quanto si è appreso lunedì, il ragazzino, che si trovava in compagnia di un gruppo di amici, avrebbe bevuto quattro bicchierini di sambuca e poco dopo si sarebbe sentito male perdendo i sensi.

L'episodio ha destato lo sconcerto e la disapprovazione di chi nel centro di Isola del Liri ci abita e non gradisce di ritrovarsi sotto casa la domenica mattina le conseguenze di sabato sera da sballo.

I cittadini isolani, fin dal giorno della loro installazione, hanno apprezzato la dotazione di telecamere di sorveglianza in città, che risultano di grande aiuto anche alle forze dell'ordine. E anche in questo caso potrebbero essere proprio loro a fare chiarezza sulla vicenda.