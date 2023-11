La città di Veroli piange la scomparsa di Luciano Fortini, per tutti Pasciuto, il re della tombola. Aveva 65 anni. I funerali saranno officiati domani alle 15 nella chiesa di Sant'Anna a Veroli.

È riuscito per anni a far trascorrere serata di divertimento, aggregazione, spensieratezza a grandi e bambini. Se si pensa al gioco della tombola, in particolare degli animali, non si può non fare riferimento a lui, Pasciuto. "Non accappottate" è una delle frasi ripetute nel suo bar di famiglia a Sant'Anna che scatenava una serie di risate inevitabili. Una persona simpatica, a modo, divertente che ha regalato serate spensierate a tante persone che raggiungevano il locale alla periferia di Veroli anche dai paesi limitrofi. La parola d'ordine era: divertirsi.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, alla moglie e ai figli. La notizia della morte di Pasciuto ha destato tanto dolore in tutte le persone che lo conoscevano e stimavano.