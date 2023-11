«La corruzione non sta in piedi. Ma se reato c'è stato, sarebbe una tentata corruzione o quello che allora era millantato credito».

È uno dei passaggi dell'arringa dell'avvocato Dario Romano De Santis, difensore della Delta Lavori nel processo per l'ammodernamento della Monti Lepini. Dopo la requisitoria del pubblico ministero Adolfo Coletta che, il 10 ottobre, ha chiesto la condanna, per responsabilità amministrativa nel reato, della Delta Lavori a 500.000 euro oltre alla confisca dell'utile netto derivante dall'appalto e il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione per cinque anni e l'intervento del primo difensore della società sorana, l'avvocato Antonio Radice, l'udienza è stata dedicata all'intervento dell'avvocato De Santis.

Il procedimento, dopo la prescrizione per gli imputati persone fisiche, va avanti per le sole società, l'altra è la Tema sas, assistita dall'avvocato Giuseppe Dell'Aversano, per la quale c'è stata richiesta di assoluzione. Peraltro, la Delta Lavori ha ottenuto due sentenze favorevoli dal tribunale civile contro il Comune di Frosinone che ha dovuto procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Esordendo, l'avvocato De Santis premette che «in gioco c'è la sorte di una società con 130 dipendenti». Poi, prima di tentare di smontare, accusa per accusa, le contestazioni della procura, parla di «inconsistenza complessiva dell'imputazione».

Quindi richiama le eccezioni già formulate, tra le quali l'inammissibilità e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Paolo Lavava, nel frattempo deceduto, che, all'epoca, patteggiò, e delle consulenze tecniche. «Nonostante le apparenze - insiste De Santis - le dichiarazioni di Lavava non costituiscono prova della sussistenza del reato».

Sul merito delle accuse un passaggio è riservato alla nomina a Rup del procedimento della Monti Lepini all'allora dirigente del Comune Matteo Capuani. Dopo aver fatto la cronistoria dei vari Rup osserva: «Il sindaco Marini nomina dirigente Capuani e lo fa Rup perché se ne era occupato negli ultimi otto mesi. Ha seguito criteri di conoscenza e continuità».

Sui contatti con Mauro Tersigni afferma: «Non c'è prova che Tersigni abbia contattato Marini ma che Marini non volesse incontrarlo. Non gli rispondeva al telefono, pur di non incontrarlo Marini usciva da un'uscita secondaria».

Cita il contratto di consulenza, che «è falso con sentenza del tribunale di Frosinone, passata in giudicato». La difesa contesta pure che per favorire la Delta Lavori sia stato esautorato l'allora assessore ai Lavori pubblici. «Tutte le foglie dell'accusa vengono a cadere», continua De Santis.

Sugli incontri tra gli amministratori e la società, la difesa della Delta sostiene che «non vi è prova» e che «se due amministratori dicono "hai pensato di finanziarti con la Monti Lepini?", non sarebbe una concussione?».

Altro capitolo, il sovrappasso a Madonna della neve: «risulta che le pressioni per cui non si fece il sottopasso furono della comunità locale. Il sottopasso fu inserito dopo, solo in sede di progettazione esecutiva. Era contestatissimo da residenti e commercianti». E nel 2011 ci fu una «delibera consiliare votata all'unanimità» con all'oggetto la «verifica della fattibilità tecnica di variante». Sul punto c'è la consulenza della difesa, rappresentata da tre professori universitari: «fanno notare che c'era l'interesse economico a fare quei lavori. Tra fare il sottopasso o le opere compensative l'interesse dell'impresa era a fare il sottopasso».

Anche sulla scelta dell'offerta economica più vantaggiosa e dei commissari di gara, la difesa sostiene che non ci furono irregolarità e cita l'Anac. E ancora: «I tre professori dicono che quel progetto era il migliore. La Delta Lavori era impegnata a fare il meglio. Una società, che aveva già vinto, non va a impegnarsi in progetti più costosi».

Dato il prolungarsi della discussione e la richiesta di replica del pm Coletta, il tribunale (presidente Ruscito) ha stabilito un nuovo rinvio al 16 gennaio.