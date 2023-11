La prima e ultima domenica ecologica di fine anno va in scena in contemporanea alla diffusione dei dati sulla qualità della vita di Italia Oggi. E per l'ambiente a Frosinone e provincia è una Caporetto: ultimo posto per il capoluogo per le aree pedonali, penultimo per i pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici sempre nel capoluogo, settantacinquesimo e settantottesimo posto per i superamenti di Pm2,5 e Pm10.

Domenica, se non altro, la centralina di Frosinone Scalo è rimasta sotto il limite di guardia con 44 microgrammi per metro cubo (il giorno prima erano 20), mentre Ceccano e Cassino hanno sforato con 52 e 53.

«Come visto in altre occasioni non è la domenica ecologica che fa cambiare il trend - commenta Stefano Ceccarelli, presidente di Legambiente Frosinone - Ciò è dettato dal meteo, dalla difficoltà di dispersione degli inquinanti che già ci sono e dalle biomasse, visto che la gente comincia ad accendere i riscaldamenti. Ci dobbiamo attendere altri sforamenti».

Tornando alla domenica, continua Ceccarelli, «l'iniziativa è ok, ma il fatto che sia l'ultima di quest'anno mi lascia perplesso. Un'altra a dicembre si poteva fare, tanto più che il traffico aumenterà per lo shopping e non c'è alcuna voglia di contenerlo».

Legambiente propone modifiche all'ordinanza. «Nel merito, la deroga alla circolazione per le auto ibride non ha molto senso, hanno un miglioramento in termini di minori emissioni abbastanza marginale. Se vogliamo che le domeniche abbiano lo scopo di liberare le strade dalle auto e renderle più vivibili per chi va a piedi o in bici non ha senso. Per lo stesso motivo toglierei la deroga per le elettriche anche se non inquinano».

Altro punto dolente la mancanza di continuità. «Più si diradano questi eventi più c'è il disagio di chi lo considera non qualcosa di acquisito, ma come una seccatura. Se fai le domeniche ecologiche ogni tre mesi o con largo intervallo l'una dall'altra, chi non è intenzionato a cambiare abitudini la vede come una cosa che non serve. Sarebbe ora di smetterla di attendere miglioramenti con una sola domenica ecologica, gli ingorghi e il traffico ci sono più durante i giorni feriali».

I controlli? Domenica non ci sono state multe. «Ci vorrebbero più controlli per far capire che è una cosa seria. Non è che stiamo col fucile spianato. Ma la questione non mi sembra così rilevante soprattutto perché è la prima. Se se ne fanno diverse e l'indisciplina è marcata, allora le multe servono. In questo caso non sto a dire perché non avete fatto multe».

Legambiente però rilancia. «L'anno scorso quando abbiamo fatto il vademecum avevamo detto che le giornate ecologiche andavano fatte tutte le domeniche eccetto quando il Frosinone gioca in casa e questo potrebbe essere utile». Dalla classifica di Italia Oggi spicca, per Frosinone, l'ultimo posto per le isole pedonali. «Questo è inaccettabile, è un ritardo culturale molto forte e non va bene. Anche nel momento in cui sono state individuate le strade che si possono pedonalizzare. Se fai l'isola pedonale la domenica in via Moro significa che è fattibile e va estesa gradualmente a cominciare dai sabati che è un delirio. Estendere l'isola pedonale di via Moro al sabato pomeriggio è una questione di salute pubblica, tenendo conto sono esposti tanti adolescenti e giovani. Non è più tollerabile che via Moro diventi una fila ininterrotta di auto ferme il sabato almeno da 17 alle 20», conclude Ceccarelli.

Sulla domenica ecologica il sindaco Riccardo Mastrangeli ha detto: «Il Comune di Frosinone intende continuare a promuovere comportamenti virtuosi, a favore dell'ecosistema e della qualità della vita di tutti noi. L'amministrazione sta compiendo tutti gli step necessari, coinvolgendo tutti i settori comunali, al fine di proiettare la città verso la nuova dimensione di una mobilità sostenibile, che coincide con il miglioramento della qualità della vita».